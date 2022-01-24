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    У Києві викрито групу злочинців, які вимагали сплатити $1 млн «боргу» (фото)

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    Затриманому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна - У Києві викрито групу злочинців, які вимагали сплатити $1 млн «боргу» (фото)
    Затриманому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
    фото: Київська міська прокуратура

    Тривають заходи із встановлення інших учасників злочину

    У Києві правоохоронці викрили злочинців, які вимагали у підприємця $1 млн з вигаданого боргу. Група завдала тілесних пошкоджень чоловіку та погрожувала насильством членам його сім'ї, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Зловмисники вимагали сплатити кошти на користь спільноти, начебто очолюваної одним із «злодіїв у законі». Одного із учасників групи, громадянина Грузії, затримали після передачі йому першої частини грошей – $70 тис.

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    У Києві викрито групу злочинців, які вимагали сплатити $1 млн «боргу» (фото)
    У Києві викрито групу злочинців, які вимагали сплатити $1 млн «боргу» (фото)
    У Києві викрито групу злочинців, які вимагали сплатити $1 млн «боргу» (фото)

    Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із встановлення інших учасників злочину.

    Як раніше повідомлялося, злочинці створили фіктивний пункт обміну валют і ошукали киянина на $29 тис.

    Також викрито злочинців, які «вибивали» зі страхового агента 130 тис. грн.

    Теги: прокуратура Київ злочин
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    У Києві викрито групу злочинців, які вимагали сплатити $1 млн «боргу» (фото)