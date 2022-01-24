У Києві викрито групу злочинців, які вимагали сплатити $1 млн «боргу» (фото)

Затриманому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Тривають заходи із встановлення інших учасників злочину

У Києві правоохоронці викрили злочинців, які вимагали у підприємця $1 млн з вигаданого боргу. Група завдала тілесних пошкоджень чоловіку та погрожувала насильством членам його сім'ї, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисники вимагали сплатити кошти на користь спільноти, начебто очолюваної одним із «злодіїв у законі». Одного із учасників групи, громадянина Грузії, затримали після передачі йому першої частини грошей – $70 тис.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із встановлення інших учасників злочину.

Як раніше повідомлялося, злочинці створили фіктивний пункт обміну валют і ошукали киянина на $29 тис.

Також викрито злочинців, які «вибивали» зі страхового агента 130 тис. грн.