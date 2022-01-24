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    У столиці горів склад хімікатів (фото)

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    Пожежу гасили до шостої ранку - У столиці горів склад хімікатів (фото)
    Пожежу гасили до шостої ранку
    фото:novyny.live

    Рятувальники ліквідували пожежу в спеціальних респіраторах, щоб не отруїться

    У Києва в ніч на 24 січня у Голосіївському районі сталася пожежа. На вулиці Деревообробна горіли складські приміщення. Про це повідомляє «Надзвичайне.Live».

    На спеціальну лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці деревообробній. Попередньо відомо, що горів склад хімікатів. Займання сталося в приміщенні, площа якого становить 30 на 50 кв.м. Далі, вогонь поширювався з другого поверху і ставав все сильніше.

    Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу в спеціальних респіраторах, щоб не отруїться хімікатами.

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    У столиці горів склад хімікатів (фото)
    У столиці горів склад хімікатів (фото)
    У столиці горів склад хімікатів (фото)

    Варто уточнити, що пожежу гасили до шостої ранку. На даний момент, на місці події працюють правоохоронні органи, щоб з'ясувати причини і обставини загоряння.

    Інформації про жертви і постраждалих немає.

    Як повідомлялося, столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто.

    До слова, внаслідок нічної пожежі у Києві загинуло двоє людей. Також у Києві у Солом'янському районі під час пожежі евакуювали чоловіка з численними опіками й знайшли тіло жінки.

    Нагадаємо, у ніч на 3 січня, у Києві сталась пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ рятувальники
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    У столиці горів склад хімікатів (фото)