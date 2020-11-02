Коронавірусні лікарні Києва заповнені на 73%
У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1990 хворих на коронавірус
Київ підготував понад 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Станом на 2 листопада вони заповнені майже на 73%.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов'єва.
«Хвиля вірусу продовжує накривати столицю і Україну. За минулу добу в Києві виявили ще 507 хворих. Померли 9 людей. Усього від коронавірусу в столиці 787 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 38745», – повідомила речниця.
Серед тих, хто захворіли:
- 267 жінок віком від 18 до 83 років,
- 25 дівчаток від двох місяців до 17 років,
- 188 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв,
- 27 хлопчиків від двох місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 16 медиків.
До лікарень міста минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці 12 людей. Всього коронавірус подолали 12 924 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 89, у Голосіївському – 84, у Дніпровському районі – 71 випадок.
«Понад 500 хворих за добу – це дуже велика кількість після вихідних. Оскільки, нагадаю, в вихідні дні працюють не всі лабораторії міста. Тому на понеділок число виявлених хворих завжди менше, – наголосила Зінов'єва. – Але, на жаль, не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Іще 401 пацієнт – у лікарнях із підозрою на коронавірус».
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Хворіють231051
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Одужали163768
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Померли7375
Як повідомлялося, за минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.
Згідно з оновленим поділом України на карантинні зони з 2 листопада Київ залишився в «помаранчевій».
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада всіма силами намагається втримати ситуацію із захворюваністю на коронавірус, щоб не запроваджувати суворий карантин.