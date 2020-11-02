Коронавірусні лікарні Києва заповнені на 73%

У лікарнях столиці у важкому стані перебувають 504 пацієнти з Covid-19

У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1990 хворих на коронавірус

Київ підготував понад 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Станом на 2 листопада вони заповнені майже на 73%.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов'єва.

«Хвиля вірусу продовжує накривати столицю і Україну. За минулу добу в Києві виявили ще 507 хворих. Померли 9 людей. Усього від коронавірусу в столиці 787 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 38745», – повідомила речниця.

Серед тих, хто захворіли:

267 жінок віком від 18 до 83 років,

25 дівчаток від двох місяців до 17 років,

188 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв,

27 хлопчиків від двох місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 16 медиків.

До лікарень міста минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці 12 людей. Всього коронавірус подолали 12 924 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 89, у Голосіївському – 84, у Дніпровському районі – 71 випадок.

«Понад 500 хворих за добу – це дуже велика кількість після вихідних. Оскільки, нагадаю, в вихідні дні працюють не всі лабораторії міста. Тому на понеділок число виявлених хворих завжди менше, – наголосила Зінов'єва. – Але, на жаль, не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Іще 401 пацієнт – у лікарнях із підозрою на коронавірус».

Коронавірус в Україні

Всього 402194

Хворіють 231051

Одужали 163768

Померли 7375

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Як повідомлялося, за минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.

Згідно з оновленим поділом України на карантинні зони з 2 листопада Київ залишився в «помаранчевій».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада всіма силами намагається втримати ситуацію із захворюваністю на коронавірус, щоб не запроваджувати суворий карантин.