Україна оновила карантинні зони: Київ залишився «помаранчевим»



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Оновлені карантинні зони почнуть діяти з 2 листопада

До «червоної» зони увійшли Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину в Україні. Рішення набуде чинності з наступного понеділка, 2 листопада.

До «червоної» карантинної зони увійшли:

Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Місцева влада довзолила роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів. В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях продовжують працювати школи, коледжі та виші.

Також в Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.

Зазначається, що у Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

До «помаранчевої» зони увійшли:

Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Авдіївка, Мукачево, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Лисичанськ, Львів, Одеса, Гадяч, Тернопіль, Херсон, Черкаси.

Тернопіль, який був в «червоній» зоні, потрапив в «помаранчеву».

У цій зоні забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Також забороняються масові заходи за участю понад 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

До «жовтої» карантинної зони увійшли:

міста Гола Пристань, Каховка та Нова Каховка.

У цій зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, де перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають «кризові» послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

До «зеленої» зони увійшли всі міста, що не потрапили до інших зон.

У «зеленій» зоні потрібно дотримуватися маскового режиму в приміщенні та соціальної дистанції в громадському транспорті.

Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.