Коронавірус у Києві: за добу виявлено понад 500 нових випадків

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли дев'ять людей

За минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві від коронавірусу одужали 12924 особи (за добу 12), померли 787 особи (за добу 9).

У Київській області зафіксовано 17175 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 359 осіб. За попередню добу збільшення складало 353 особи Від початку епідемії одужали від коронавірусу 8100 осіб (за добу 63), померли 406 людей (за добу 1).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 402194 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 1 листопада зафіксовано ще 6754 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 1 листопада у Києві було 38238 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 689 осіб.

У Київській області було зафіксовано 16817 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 353 особи.