Стало відомо, скільки шкіл і садочків Києва закриті на карантин

У столиці хворіють на коронавірус 559 учнів та 567 педагогів

У Києві на карантин закриті вісім шкіл та дев'ять дитсадків через захворювання на коронавірус серед учнів та педагогів. Про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов'єва.

«На карантин у Києві залишаються зачиненими вісім шкіл. А також на дистанційному навчанні 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на коронавірус 559 учнів та 567 педагогів», - розповіла вона.

Також закриті на карантин дев'ять дитячих садочків столиці та 103 групи в майже сотні садків. Відвідуваність дитсадків сьогодні - понад 52%.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 231051

Одужали 163768

Померли 7375

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Як повідомлялося, за минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.

Згідно з оновленим поділом України на карантинні зони з 2 листопада Київ залишився в «помаранчевій».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада всіма силами намагається втримати ситуацію із захворюваністю на коронавірус, щоб не запроваджувати суворий карантин.