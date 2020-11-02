Чи запровадять суворий карантин у Києві? Свіжа інформація від Кличка (відео)
Кличко відзвітував про ситуацію в Києві
Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції вдома через захворювання на коронавірус, вийшов у прямий ефір, щоб поінформувати про поточну ситуацію в столиці.
Так, столичний голова розповів:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- за яких умов запровадять суворий карантин у столиці;
- скільки шкіл та садочків закриті на карантин;
- про встановлення LED-освітлення на київських вулицях.
Як повідомлялося, за минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.
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Всього402194
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Хворіють231051
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Одужали163768
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Померли7375
Згідно з оновленим поділом України на карантинні зони з 2 листопада Київ залишився в «помаранчевій».