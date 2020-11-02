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    Чи запровадять суворий карантин у Києві? Свіжа інформація від Кличка (відео)

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    Віталій Кличко перебуває на самоізоляції - Чи запровадять суворий карантин у Києві? Свіжа інформація від Кличка (відео)
    Віталій Кличко перебуває на самоізоляції

    Кличко відзвітував про ситуацію в Києві

    Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції вдома через захворювання на коронавірус, вийшов у прямий ефір, щоб поінформувати про поточну ситуацію в столиці.

    Так, столичний голова розповів:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • за яких умов запровадять суворий карантин у столиці;
    • скільки шкіл та садочків закриті на карантин;
    • про встановлення LED-освітлення на київських вулицях.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      402194
    • Хворіють
      231051
    • Одужали
      163768
    • Померли
      7375

    Згідно з оновленим поділом України на карантинні зони з 2 листопада Київ залишився в «помаранчевій».

    Віталій Кличко Київ карантин кияни коронавірус
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