Суворий карантин у Києві буде крайнім заходом – Кличко

Через карантин бюджет столиці до кінця року недоотримає близько 5 млрд грн

Столична влада всіма силами намагається втримати ситуацію із захворюваністю на коронавірус, щоб не запроваджувати суворий карантин. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де він перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

«Ситуація, справді, складна. Ви бачите, скільки хворих щодня, і все більше людей потребують госпіталізації. І така ситуація сьогодні в багатьох країнах Європи. Так званий локдаун уже запровадили Польща, Франція, Німеччина. В Іспанії в низці регіонів – теж суворий карантин. Готується до локдауну і Британія, – сказав Кличко. – Київ сьогодні всіма силами намагається втримати ситуацію, щоб не вдаватися до жорсткого карантину».

Мер зазначив, що виходячи із того, як буде розвиватись ситуація, міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо той ухвалить рішення про суворі заходи.

«Підкреслю: запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом! Це принципова позиція міської влади. Бо ми, з одного боку, робимо все, щоб захистити здоров'я і життя людей. З іншого – розуміємо, що люди повинні працювати, бізнес має розвиватися, діти – ходити в школу та садочки. Ми повинні втримати економіку міста, яка вже й так постраждала від кризи», – додав Кличко.

Він повідомив, що запровадження обмежень зменшило надходження до бюджету міста. Так, за оцінками економістів КМДА, бюджет столиці до кінця року недоотримає близько п'яти мільярдів гривень. Із них більшу частину – три мільярди гривень - це ПДФО.

«І я також хотів би звернутися до керівників установ і підприємств: співробітникам, які можуть працювати дистанційно, дайте таку можливість! Звернутися до киян: користуйтеся громадським транспортом тільки в разі реальної потреби, коли їдете на роботу, навчання чи в справах. Не йдіть у місця великого скупчення людей, дотримуйтеся соціальної дистанції та носіть маски, – закликав мер. – Тільки разом і свідомими діями ми зможемо подолати цей виклик. Інакше – ніяких ліжок не вистачить, якщо вірус буде розповсюджуватися такими темпами. Не хочемо карантину? Тоді треба бути обережними!».

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Як повідомлялося, за минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 182 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 жовтня було 689 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19.

Згідно з оновленим поділом України на карантинні зони з 2 листопада Київ залишився в «помаранчевій».