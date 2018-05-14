Криваве вбивство у Києві: поліція розшукує зловмисника, що зарізав чоловіка (відео)

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Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення всіх обставин цього тяжкого злочину

Столичні правоохоронці розслідують обставини вбивства 42-річного киянина у Солом'янському районі Києва. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як повідомлялося, тіло чоловіка з ножовими пораненнями шиї та голови виявили місцеві жителі на вулиці Академіка Білецького, 11

«Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що прибувши на виклик на вулицю Академіка Білецького, вони констатували смерть чоловіка. На тілі потерпілого було кілька ножових поранень», - інформують у поліції.

На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками та експерти.

«Встановлено, що потерпілий – 42-річний мешканець Солом’янського району. Напередодні у нього виник раптовий конфлікт з невстановленим чоловіком. У результаті сварки зловмисник наніс опоненту кілька ударів ножем», - розповів начальник кримінальної поліції Солом’янського УП ГУНП у Києві Сергій Борданов.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи, яка нанесла потерпілому смертельні ножові поранення. Працівники поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення всіх обставин цього тяжкого злочину.