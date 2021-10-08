Масштабне знесення МАФів: у Києві звільнили майже 8 тис. кв. м землі

Очищення від МАФів проводилися на п'яти локаціях у Деснянському районі Києва

У Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. к. м площі. Загалом демонтовано понад 110 споруд. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд розпочався ще наприкінці літа. Через масштабність – специфіку конструкцій та їхню значну кількість – роботи тривали майже півтора місяця. На штрафмайданчики комунального підприємства вже перевезено понад 110 тимчасових споруд. Зараз демонтаж на фінальному етапі. Також залишилося вивезти сміття з локації, якого, до речі, за час проведення демонтажних робіт було багато. Лише за останній тиждень вивезли майже 50 вантажівок», – сказав Ткаченко.

Фахівці КП «Київблагоустрій» демонтують виключно ті споруди, що не мали жодних дозвільних документів. Більшість з них розміщувалася на комунальній землі, зокрема, на території КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги». Окремі споруди розташовувалися на тротуарах та навіть на проїжджій частині.

Роботи проводилися на 5 локаціях:

вул. Миропільська, 2 (зі сторони вул. Братиславської) – звільнено близько 1 тис. кв. м комунальної землі;

вул. Миропільська, 2 – 4,9 тис. кв. м землі КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»;

вул. Миропільська, 2 – 1,2 тис. кв. м земельної ділянки, що належить КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»;

вул. Шолом-Алейхема – 217 кв. м, зокрема тротуар та проїжджу частину;

вул. Миропільська, 6-8 – близько 475 кв. м території, зокрема, від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнили тротуар.

Як зазначив в.о. директора КП «Київблагоустрій» Микола Бойко, з балансоутримувачами вже проводиться робота щодо відновлення благоустрою на місці демонтованих тимчасових споруд. Під час виїзної наради, що відбулася 5 жовтня, разом із керівництвом КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» вирішили відгородити ділянку. На її межах встановлять паркан, аби винахідливі підприємці більше не змогли облаштувати на локації торговельні ряди. Звільнену територію муніципальна лікарня зможе використовувати за функціоналом.

«Інспектори благоустрою будуть контролювати, аби після завершення всіх робіт благоустрій було відновлено, а звільнені території використовувалися виключно за призначенням. І це стосується не лише земельних ділянок лікарні. Тротуари та проїжджі частини мають бути вільними від незаконної торгівлі. Адже це насамперед комфорт та безпека киян», – додав Бойко.