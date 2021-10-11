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    На Осокорках на місці стихійної торгівлі залишилася купа зіпсованих кавунів (фото)

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    На Осокорках на місці стихійної торгівлі залишилася купа зіпсованих кавунів (фото)
    Фото: Дарницька РДА

    Недобросовісні підприємці отримали адмінпротокол про порушення благоустрою

    На вулиці Соломії Крушельницької в Дарницькому районі Києва ліквідовано наслідки незаконної стихійної торгівлі кавунами. Про це повідомляє пресслужба Дарницької райдержадміністрації.

    Несумлінними підприємцями без жодних дозвільних документів здійснювалася підприємницька діяльність.

    Нещодавно понад 100 кавунів даної незаконної торгівлі було кинуто напризволяще. За дані дії складено адміністративний протокол силами відділу контролю за благоустроєм та охороною навколишнього середовища Дарницької райдержадміністрації.

    Після цього підприємець прибрав зіпсований товар, а комунальники проконтролювали відновлення благоустрою території.

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    На Осокорках на місці стихійної торгівлі залишилася купа зіпсованих кавунів (фото)
    На Осокорках на місці стихійної торгівлі залишилася купа зіпсованих кавунів (фото)
    На Осокорках на місці стихійної торгівлі залишилася купа зіпсованих кавунів (фото)
    На Осокорках на місці стихійної торгівлі залишилася купа зіпсованих кавунів (фото)
    Фото: Дарницька РДА

    До слова, у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. к. м площі. Загалом демонтовано понад 110 споруд.

    Теги: Київ стихійна торгівля благоустрій
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    На Осокорках на місці стихійної торгівлі залишилася купа зіпсованих кавунів (фото)