Незаконна торгівля, купи сміття, розриті дороги. Лук’янівка шокувала комісію мерії (фото)

КМДА наказала негайно привести до ладу Лук’янівську площу

У середу, 6 жовтня, комісія КМДА з проведення осіннього місячника з благоустрою провела обстеження проблемних локацій у Шевченківському районі Києва. Особливу увагу члени комісії звернули на незадовільний стан благоустрою в районі Лук’янівської площі. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

«У кожному районі – своя проблематика. У Шевченківському, до прикладу, є питання до Лук’янівської площі. Доручив відповідальним перевірити дозвільні документи на тимчасові споруди, переміряти межі ринку, прибрати всю незаконну торгівлю, відновити асфальт на тротуарах та прибрати рекламу на опорах зовнішнього освітлення. Немає в місті проблем, які неможливо вирішити. Просто час для цього потрібен різний», – прокоментував перший заступник голови КМДА.

Столичні інспектори благоустрою отримали завдання щодня контролювати хід робіт на Лук’янівці: фіксувати порушення, вносити приписи та складати протоколи.

«Наш Департамент вже розробив план посиленого інспектування локації біля станції метро «Лук’янівська». Там потрібно в найкоротші терміни навести порядок. І ми, як контролюючий орган, зробимо все можливе, аби виконавці вирішили поставлені задачі», – додав директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Під час рейду особливий акцент Кулеба зробив на розриттях на проїжджих частинах. Лише у Шевченківському районі на сьогодні таких 22.

«У відповідальних є кінцевий термін – 15 листопада – до погіршення погоди, коли відновлення асфальту вже не доцільне. Усі розриття після аварійних робіт, ремонти на дорогах мають бути закриті і на них відновлено благоустрій. Будемо це серйозно контролювати. Прошу поставитись відповідально до задачі», – наголосив Кулеба.

Скупчення великогабаритного сміття, дитячі майданчики, що потребують заміни, купи сухого листя та гілля, засмічені зливоприймачі – такі проблеми виявила комісія під час точкового обстеження в Шевченківському районі. Відповідальні мають опрацювати кожну проблемну локацію до завершення осіннього місяця впорядкування міського простору.