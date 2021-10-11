Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)

90% зібраного на прибиранні сміття – пляшки з-під алкогольних напоїв

У суботу, 9 жовтня, Громадська ініціатива «Києве, мий» разом з волонтерами провела акцію прибирання паркової частини Інституту педіатрії, акушерства та гінекології на Лук'янівці. Про це активісти повідомляють у соцмережі.

Цей парк, де бере свій початок річка Глибочиця, зараз знаходиться в занедбаному стані. Поки батьки з дітьми відпочивають ближче до корпусів інституту, трохи далі знаходять собі притулок всі ті, хто полюбляє вживати спиртні напої на свіжому повітрі.

Фактично 90% зібраного на прибиранні сміття – пляшки з-під пива, горілки та пакування з-під джанкфуду.

Також волонтери дістали зі ставків близько десяти автомобільних шин та дерев'яних колод, що гнили у воді.

Команда «Києве, мий» звертає увагу, що ставки, через які має протікати Глибочиця, закуті у бетонні береги та перетворились з оази життя на сміттєзвалища та смертельні пастки для тварин.

Нагадаємо, 6 жовтня комісія КМДА з проведення осіннього місячника з благоустрою провела обстеження проблемних локацій у Шевченківському районі Києва. Особливу увагу члени комісії звернули на незадовільний стан благоустрою в районі Лук’янівської площі.

Скупчення великогабаритного сміття, дитячі майданчики, що потребують заміни, купи сухого листя та гілля, засмічені зливоприймачі – такі проблеми виявила комісія під час точкового обстеження в Шевченківському районі.

У Києві на початку жовтня розпочинається традиційне осіннє прибирання, відновлення благоустрою та озеленення. Ґрунтовне наведення ладу в місті відбуватиметься до 1 листопада. Оприлюдено графік проведення толок.