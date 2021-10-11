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    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)

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    Волонтери очистили парк біля Інституту&nbsp;педіатрії, акушерства та гінекології від сміття - Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)
    Волонтери очистили парк біля Інституту педіатрії, акушерства та гінекології від сміття
    Фото: «Києве, мий»

    90% зібраного на прибиранні сміття – пляшки з-під алкогольних напоїв

    У суботу, 9 жовтня, Громадська ініціатива «Києве, мий» разом з волонтерами провела акцію прибирання паркової частини Інституту педіатрії, акушерства та гінекології на Лук'янівці. Про це активісти повідомляють у соцмережі.

    Цей парк, де бере свій початок річка Глибочиця, зараз знаходиться в занедбаному стані. Поки батьки з дітьми відпочивають ближче до корпусів інституту, трохи далі знаходять собі притулок всі ті, хто полюбляє вживати спиртні напої на свіжому повітрі.

    Фактично 90% зібраного на прибиранні сміття – пляшки з-під пива, горілки та пакування з-під джанкфуду.

    Також волонтери дістали зі ставків близько десяти автомобільних шин та дерев'яних колод, що гнили у воді.

    Команда «Києве, мий» звертає увагу, що ставки, через які має протікати Глибочиця, закуті у бетонні береги та перетворились з оази життя на сміттєзвалища та смертельні пастки для тварин.

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    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)
    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)
    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)
    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)
    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)
    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)
    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)
    Фото: «Києве, мий»

    Нагадаємо, 6 жовтня комісія КМДА з проведення осіннього місячника з благоустрою провела обстеження проблемних локацій у Шевченківському районі Києва. Особливу увагу члени комісії звернули на незадовільний стан благоустрою в районі Лук’янівської площі.

    Скупчення великогабаритного сміття, дитячі майданчики, що потребують заміни, купи сухого листя та гілля, засмічені зливоприймачі – такі проблеми виявила комісія під час точкового обстеження в Шевченківському районі.

    У Києві на початку жовтня розпочинається традиційне осіннє прибирання, відновлення благоустрою та озеленення. Ґрунтовне наведення ладу в місті відбуватиметься до 1 листопада. Оприлюдено графік проведення толок.

    Теги: Київ сміття благоустрій парк
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    Активісти прибрали на Лук’янівці парк, який перетворився на сміттєзвалище (фото)