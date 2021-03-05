Фонд держмайна виставив на аукціон завод «Більшовик»

Стартова ціна «Першого київського машинобудівного заводу» на торгах поки не відома

Фонд державного майна виставить на аукціон «Перший київський машинобудівний завод». За продаж розраховують отримати мільярд гривень.

Про це йдеться у статті «Економічної правди».

Стартова ціна ПКМЗ на торгах поки не відома, її визначить радник – аудитор з «великої четвірки» компанія «KPMG Україна». Вона супроводжуватиме об'єкт до укладання угоди з новим власником та переказу коштів переможцем аукціону.

Аудитори відмовилися від коментарів, посилаючись на угоду про нерозголошення інформації.

Керівний директор Colliers Ukraine Олександр Носаченко вважає, що держава зможе виручити за «Більшовик» 1,3-1,5 млрд грн або 45-55 млн дол. За певних умов – навіть більше.

«Сума може перевищити 1,5 мільярда гривень, якщо інвестори будуть активними, а «упаковка» об'єкта – грамотною», – уточнив Носаченко.

У відповіді на запит «Економічної правди» Фонд держмайна повідомив, що сподівається виторгувати за актив «кілька мільярдів гривень». Для цього необхідно залучити максимальну кількість учасників аукціону.

Учасники будівельного ринку не володіють інформацією щодо потенційних інвесторів. «Немає жодних чуток про домовленості», – заявили джерела ЕП.