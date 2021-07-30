У Фонді держмайна назвали стартову ціну заводу «Більшовик» – понад мільярд

Стартова ціна заводу «Більшовик» на аукціоні з приватизації попередньо визначена на рівні 45 – 55 млн доларів, або від 1,4 млрд грн.

Комісія схвалила приватизаційні умови підприємства

Аукціонна комісія з приватизації заводу «Більшовик» направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн. Про це повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, пише «Інтерфакс-Україна».

«Приватизація заводу «Більшовик» – це шанс на друге життя для цього підприємства, що має понад 500 млн грн боргів. В попередні роки виробництво було знищено, і тепер основний вид діяльності – здача приміщень в оренду», – зазначив він.

Як повідомив Сенниченко, комісія схвалила приватизаційні умови підприємства. Вони передбачають інвестиції в ремонт і модернізацію понад 57 млн грн, збереження основних видів діяльності, погашення кредиторської заборгованості та боргів із зарплати і перед бюджетом.

Стартова ціна заводу «Більшовик» на аукціоні з приватизації попередньо визначена на рівні 45 – 55 млн доларів, або від 1,4 млрд грн.

Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів. Серед них і завод «Більшовик».

Як раніше повідомлялося, Фонд державного майна сподівається виторгувати за Перший київський машинобудівний завод, відомий як завод «Більшовик» щонайменше мільярд гривень.