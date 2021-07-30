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    У Фонді держмайна назвали стартову ціну заводу «Більшовик» – понад мільярд

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    Стартова ціна заводу &laquo;Більшовик&raquo; на аукціоні з приватизації попередньо визначена на рівні 45 &ndash; 55 млн доларів, або від 1,4 млрд грн. - У Фонді держмайна назвали стартову ціну заводу «Більшовик» – понад мільярд

    Стартова ціна заводу «Більшовик» на аукціоні з приватизації попередньо визначена на рівні 45 – 55 млн доларів, або від 1,4 млрд грн.

    Фото Фонд держмайна

    Комісія схвалила приватизаційні умови підприємства

    Аукціонна комісія з приватизації заводу «Більшовик» направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн. Про це повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, пише «Інтерфакс-Україна».

    «Приватизація заводу «Більшовик» – це шанс на друге життя для цього підприємства, що має понад 500 млн грн боргів. В попередні роки виробництво було знищено, і тепер основний вид діяльності – здача приміщень в оренду», – зазначив він.

    Як повідомив Сенниченко, комісія схвалила приватизаційні умови підприємства. Вони передбачають інвестиції в ремонт і модернізацію понад 57 млн грн, збереження основних видів діяльності, погашення кредиторської заборгованості та боргів із зарплати і перед бюджетом.

    Стартова ціна заводу «Більшовик» на аукціоні з приватизації попередньо визначена на рівні 45 – 55 млн доларів, або від 1,4 млрд грн.

    Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів. Серед них і завод «Більшовик».

    Як раніше повідомлялося, Фонд державного майна сподівається виторгувати за Перший київський машинобудівний завод, відомий як завод «Більшовик» щонайменше мільярд гривень.

    Теги: інвестиції приватизація завод ремонт Фонд державного майна Дмитро Сенниченко
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    У Фонді держмайна назвали стартову ціну заводу «Більшовик» – понад мільярд