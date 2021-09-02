Кабмін затвердив умови приватизації заводу «Більшовик»

Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн

Кабінет Міністрів України учора, 1 вересня, ухвалив умови приватизації заводу «Більшовик», що на Шулявці. Про це повідомив голова Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко на сторінці у Facebook.

«1 вересня 2021 р. починається новий етап в історії цього непересічного об’єкта – заводу «Більшовик». Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив умови його приватизації.

Як-то кажуть, тепер справа за малим (не дуже) – знайти разом з представником Big-4, KPMG Україна, інвесторів для цього активу. Можливо, когось зі Швейцарії, бо історія ж циклічна, чи не так?)

Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн. Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру.

Крім того, уже традиційно для української приватизації останніх років, ми передбачаємо чіткі та справедливі соціальні та економічні гарантії. Дату аукціону комісія визначить найближчими днями», – уточнив Сенниченко.

Нагадаємо, наприкінці лютого Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик».

До слова, на початку березня стало відомо, що Фонд державного майна виставить на аукціон «Перший київський машинобудівний завод». За продаж розраховували тоді отримати мільярд гривень.

У липні аукціонна комісія з приватизації заводу «Більшовик» повідомила,що направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.