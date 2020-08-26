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    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)

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    Ддля створення експозицій було висаджено майже 350 тисяч квітів - Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Ддля створення експозицій було висаджено майже 350 тисяч квітів
    Фото: Київзеленбуд

    Квіткова виставка набирає популярності

    За перші десять днів квіткову виставку «Мульт-ленд» на Співочому полі в Києві відвідали майже 10 тисяч киян та гостей міста.

    Про це повідомляє комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

    Квіткова виставка, яка розповідає про героїв улюблених мультфільмів, відкрилася 14 серпня. Вона складається з 10 головних історій, до яких веде центральна алея з фотозонами. Загалом для створення експозиції було висаджено майже 350 тисяч квітів. Використано різні інертні матеріали, зокрема, встановлено металеві каркаси, дерев’яні елементи, фанерні конструкції і навіть елементи з глини. 

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    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)
    Квітковий «Мульт-ленд» у Києві вже відвідали 10 тис. людей (фото)

    «Нам бракує сьогодні позитивних новин, а квіти та мультфільми завжди піднімають настрій. Тож не дивно, що наш «Мульт-ленд» набирає популярності. Сподіваємося, що кожен знайде тут свого улюбленого героя», – зазначив в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

    Нагадаємо, що відвідати виставку «Мульт-ленд» можна щодня з 10:00 до 20:00 на Співочому полі Печерського ландшафтного парку (вул. Лаврська, 33). Триватиме вона до 13 вересня.

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