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    Лави, дерева й кущі: Софійську площу причепурили (фото)

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    Озеленення на Софійській площі тимчасове - Лави, дерева й кущі: Софійську площу причепурили (фото)
    Озеленення на Софійській площі тимчасове
    Фото: Григорій Мельничук, Facebook

    На Софійській площі з'явились декорації для кінозйомок

    На Софійській площі у центрі Києва з’явилися лавки, дерева і вазони з кущами. Все це декорації для кінозйомок.

    Фотографії опублікував на своїй сторінці у Facebook Григорій Мельничук.

    «Заради зйомок на Софійській площі з'явилися лавки і озеленення», - написав він.

    На оприлюднених ним світлинах видно знімальну техніку.

    Наразі не повідомляється, що знімають на Софійській площі.

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    Лави, дерева й кущі: Софійську площу причепурили (фото)
    Лави, дерева й кущі: Софійську площу причепурили (фото)
    Лави, дерева й кущі: Софійську площу причепурили (фото)
    Лави, дерева й кущі: Софійську площу причепурили (фото)
    Фото: Григорій Мельничук, Facebook

    Раніше колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський критикував Софійську площу за порожній простір, який фактично є транзитною зоною, пише Хмарочос.

    На думку архітектора, аби пішоходи тут затрималися довше, ніж на час селфі на тлі дзвіниці собору, бракує вуличних меблів та затишку, який могло б забезпечити озеленення.

    Нагадаємо, для святкування Нового року-2021 на Софійській площі встановлять головну ялинку. Площу оформлять у тематиці «казкового лісу».

    Київ кіно благоустрій
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