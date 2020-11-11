Лави, дерева й кущі: Софійську площу причепурили (фото)

На Софійській площі з'явились декорації для кінозйомок

На Софійській площі у центрі Києва з’явилися лавки, дерева і вазони з кущами. Все це декорації для кінозйомок.

Фотографії опублікував на своїй сторінці у Facebook Григорій Мельничук.

«Заради зйомок на Софійській площі з'явилися лавки і озеленення», - написав він.

На оприлюднених ним світлинах видно знімальну техніку.

Наразі не повідомляється, що знімають на Софійській площі.

Раніше колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський критикував Софійську площу за порожній простір, який фактично є транзитною зоною, пише Хмарочос.

На думку архітектора, аби пішоходи тут затрималися довше, ніж на час селфі на тлі дзвіниці собору, бракує вуличних меблів та затишку, який могло б забезпечити озеленення.

Нагадаємо, для святкування Нового року-2021 на Софійській площі встановлять головну ялинку. Площу оформлять у тематиці «казкового лісу».