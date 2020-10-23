Понад 10 км гірлянд і 1,5 тис. іграшок: якою буде головна новорічна ялинка України (ескіз)
Тематика цього Нового року на Софійській площі – «Казковий ліс»
Організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві компанія Folk Ukraine розповіли, яким буде Новий рік на Софійській площі.
«Цей Новий рік буде справді особливим! І ми не про наболілу пандемію, а про справжню казку, яку наша команда готує для вас!» - йдеться в повідомленні компанії на Facebook.
Тематика цього Нового року на Софійській площі – «Казковий ліс».
Організатори свята повідомили «найочікуванішу новину» про героїню свята – ялинку. «Понад 10 км гірлянд; понад 1500 іграшок, а висота цієї красуні 31 м», - розповіли у Folk Ukraine.
Раніше стало відомо, що попри карантин у Києві не відмовляться від новорічного святкування. Щоправда, без концертів та фудкортів. Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною.
Нагадаємо, минулого року тематикою свята на Софійській площі була казка про Лускунчика в поєднанні з українськими традиціями. А у святковому містечку курсував чарівний полярний експреc.