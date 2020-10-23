  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Понад 10 км гірлянд і 1,5 тис. іграшок: якою буде головна новорічна ялинка України (ескіз)

    • Розсилка
    В основі ялинки&nbsp;буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною - Понад 10 км гірлянд і 1,5 тис. іграшок: якою буде головна новорічна ялинка України (ескіз)
    В основі ялинки буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною
    Фото: Folk Ukraine

    Тематика цього Нового року на Софійській площі – «Казковий ліс»

    Організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві компанія Folk Ukraine розповіли, яким буде Новий рік на Софійській площі.

    «Цей Новий рік буде справді особливим! І ми не про наболілу пандемію, а про справжню казку, яку наша команда готує для вас!» - йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

    Тематика цього Нового року на Софійській площі – «Казковий ліс».

    Організатори свята повідомили «найочікуванішу новину» про героїню свята – ялинку. «Понад 10 км гірлянд; понад 1500 іграшок, а висота цієї красуні 31 м», - розповіли у Folk Ukraine.

    2_105

    Раніше стало відомо, що попри карантин у Києві не відмовляться від новорічного святкування. Щоправда, без концертів та фудкортів. Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною.

    Нагадаємо, минулого року тематикою свята на Софійській площі була казка про Лускунчика в поєднанні з українськими традиціями. А у святковому містечку курсував чарівний полярний експреc.

    Київ свята новорічні свята ялинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies