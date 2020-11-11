Київ оскаржує дозвіл суду на зведення скандального готелю на Андріївському узвозі

Будівництво на Андріївському узвозі, 14-16 станом на 2019 рік

Віталій Кличко назвав умову, за якої можливе завершення будівництва на Андріївському узвозі, 14-16

Київська міська державна адміністрація оскаржує рішення Київського апеляційного адмінсуду щодо будівництва готельного комплексу на Андріївському узвозі, 14-16. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Хочу повідомити, що КМДА оскаржує рішення Київського апеляційного адмінсуду, яке фактично відновлює дозвіл на будівельні роботи на Андріївському узвозі, 14-16. Бо цим судовим рішенням скасовані приписи та наказ Департаменту держархбудконтролю КМДА, якими заборонялось здійснення будівництва. Але, наголошу: жодне рішення суду в столиці не було та не буде підставою для будівництва в історичних зонах Києва, особливо – на Андріївському узвозі!» – заявив мер.

Він підкреслив, що позиція міста незмінна і чітка: будь-яке будівництво має відбуватись із дотриманням усіх норм законодавства, зокрема, й щодо охорони культурної спадщини.

«Андріївський узвіз – історична старовинна вулиця Києва. І ми повинні зберегти її унікальність. Своїми діями місто вже неодноразово демонструвало, що здатне зупиняти забудовників, які нехтують думкою громади та намагаються втілити свої проекти всупереч інтересам киян і столиці, – зазначив мер. – Тому, ще раз підкреслю, що завершення будівництва на Андріївському узвозі, 14-16 може відбутись тільки за умови дотримання закону і попередніх домовленостей щодо поверховості та вигляду споруди. В іншому випадку – столиця має приклади заморожених об'єктів в історичній частині, власники яких зрештою пішли на умови киян і міста. Останній із таких прикладів, нагадаю, – будівництво на вулиці Гончара, 17-23, де забудовник вже прибирає кілька зайвих поверхів».

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва від 12 червня 2018 року, яким анульовано дозвіл на будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 у Подільському районі.

Нагадаємо, ПП «Маркон» з 2006 року є орендарем ділянки площею 0,19 га на Андріївському узвозі, 14-16.

Забудовник планував будівництво готелю Mercure Andreyevskiy на 9 поверхів заввишки близько 30 метрів, хоча максимально допустима висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів. Ця забудова призвела до акцій протесту.

21 червня 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення, яке передбачає врегулювання питань використання земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 та розірвання договору оренди з приватним підприємством «Маркон».

У листопаді 2018-го мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи щодо зведення скандальної будівлі на Андріївському узвозі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

У липні 2019 року ПП «Маркон» зареєструвало за собою на праві приватної власності об’єкт незавершеного будівництва «Готельний комплекс із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту» на Андріївському узвозі, 14-16. Торік забудовник представив громадськості два нові варіанти готелю.

Власником ПП «Маркон» є віргінська компанія «Кентрон Девелопмент Інк.» (Kentron Development Inc.), керівником – Валерій Павлюк.