  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)

    • Розсилка
    Над ліквідацією пожежі працювали 45 рятувальників - Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Над ліквідацією пожежі працювали 45 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронцями

    Під час ліквідації пожежі на вул. Великій Васильківській, 81 у центрі Києва вогнеборці врятували двох людей та вивели на безпечну відстань ще п`ятнадцять осіб. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру ДСНС 19 серпня о 18:14.

    «На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі 4-поверхового житлового будинку з розповсюдженням пожежі на дах будівлі. В ході ліквідації було врятовано 2 людини, 15 осіб виведено на безпечну відстань», - розповіли у ДСНС.

    О 19:55 пожежу на площі 800 кв. м вдалося локалізувати, а о 20:51 - ліквідувати.

    Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що вогонь по дерев'яних перекриттях швидко поширювався по площі даху будинку.

    На місці події було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

    1 з 32
    на весь екран згорнути
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
    Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)

    Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронними органами.

    Жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, ввечері 19 серпня у Києві на вулиці Великій Васильківський загорівся житловий будинок.

    Згодом у ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ