Ліквідація масштабної пожежі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)



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Над ліквідацією пожежі працювали 45 рятувальників Фото: ДСНС

Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронцями

Під час ліквідації пожежі на вул. Великій Васильківській, 81 у центрі Києва вогнеборці врятували двох людей та вивели на безпечну відстань ще п`ятнадцять осіб. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру ДСНС 19 серпня о 18:14.

«На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі 4-поверхового житлового будинку з розповсюдженням пожежі на дах будівлі. В ході ліквідації було врятовано 2 людини, 15 осіб виведено на безпечну відстань», - розповіли у ДСНС.

О 19:55 пожежу на площі 800 кв. м вдалося локалізувати, а о 20:51 - ліквідувати.

Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що вогонь по дерев'яних перекриттях швидко поширювався по площі даху будинку.

На місці події було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронними органами.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня у Києві на вулиці Великій Васильківський загорівся житловий будинок.

Згодом у ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі.