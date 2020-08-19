У Києві на Васильківській масштабна пожежа (відео)
На місці працюють рятувальники ДСНС, до місця пожежі приїхали три пожежні машини
Горить стара чотириповерхівка
У Києві на вулиці Великій Васильківський горить житловий будинок.
Відео масштабної пожежі очевидці оприлюднили у Facebook.
На відео видно, що горить стара чотириповерхівка.
На місці працюють рятувальники ДСНС, до місця пожежі приїхали три пожежні машини.
Також відомо, що вулиця Велика Васильківська поблизу будинку №85 перекрита для транспорту.
Як повідомлялося, 18 серпня на території психлікарні в Києві сталася пожежа.