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    Новини

    У Києві на Васильківській масштабна пожежа (відео)

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    На місці працюють рятувальники ДСНС, до місця пожежі приїхали три пожежні машини - У Києві на Васильківській масштабна пожежа (відео)
    На місці працюють рятувальники ДСНС, до місця пожежі приїхали три пожежні машини

    Горить стара чотириповерхівка

    У Києві на вулиці Великій Васильківський горить житловий будинок. 

    Відео масштабної пожежі очевидці оприлюднили у Facebook.

    На відео видно, що горить стара чотириповерхівка.

    На місці працюють рятувальники ДСНС, до місця пожежі приїхали три пожежні машини.

    Також відомо, що вулиця Велика Васильківська поблизу будинку №85 перекрита для транспорту.

    Як повідомлялося, 18 серпня на території психлікарні в Києві сталася пожежа.

    пожежа Київ будинок
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