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    На території психлікарні в Києві сталася пожежа (фото)

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    Пожежа виникла&nbsp;в окремо розташованій недіючій одноповерховій будівлі - На території психлікарні в Києві сталася пожежа (фото)
    Пожежа виникла в окремо розташованій недіючій одноповерховій будівлі
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу в недіючій будівлі

    У ніч на вівторок, 18 серпня, сталася пожежа в будівлі на території психіатричної лікарні на вул. Кирилівська, 103 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:55.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла на території медичного закладу в окремо розташованій недіючій одноповерховій будівлі, розміром 20 x 10 м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 01:31 пожежу було локалізовано , а о 01:47 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 40 кв. м конструкцій, закопчено стіни та стелю будівлі.

    На місці події було залучено 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    На території психлікарні в Києві сталася пожежа (фото)
    На території психлікарні в Києві сталася пожежа (фото)
    На території психлікарні в Києві сталася пожежа (фото)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 17 серпня пізно ввечері сталася пожежа на території 5-поверхового студентського гуртожитку Національного авіаційного університету.

    пожежа Київ ДСНС лікарня рятувальники
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