На території психлікарні в Києві сталася пожежа (фото)



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Пожежа виникла в окремо розташованій недіючій одноповерховій будівлі Фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежу в недіючій будівлі

У ніч на вівторок, 18 серпня, сталася пожежа в будівлі на території психіатричної лікарні на вул. Кирилівська, 103 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:55.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла на території медичного закладу в окремо розташованій недіючій одноповерховій будівлі, розміром 20 x 10 м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 01:31 пожежу було локалізовано , а о 01:47 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 40 кв. м конструкцій, закопчено стіни та стелю будівлі.

На місці події було залучено 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 17 серпня пізно ввечері сталася пожежа на території 5-поверхового студентського гуртожитку Національного авіаційного університету.