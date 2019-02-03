Ліквідація пожежі біля метро «Лісова» тривала більше доби



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Пожежа сталася зранку 2 лютого Фото: ДСНС

Пожежа біля метро «Лісова» у Києві: ліквідація тривала більше доби

Пожежники ліквідували пожежу в складській будівлі у Києві біля станції метро «Лісова» та ТЦ «Даринок». Про це повідомила столичне управління ДСНС.

«Станом на 14:30 рятувальники ліквідували пожежу в складській будівлі по вул. Червоноткацькій, 69», - йдеться у повідомленні.

Пожежа сталася зранку 2 лютого. Таким чином її ліквідація розтягнулася на більше ніж добу. Локалізація пожежі відбулася близько півночі.

Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах 2 лютого сталася пожежа. Рятувальники отримали інформацію про пожежу об 11:52.

За попереднiми даними, зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів, площа пожежі вже досягла великих обсягiв, адже, через велику завантаженість приміщень горючими матеріалами та відсутністю протипожежними перегородками, вогонь швидко поширювався. На території об'єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, тому, аби забезпечити пожежні автоцистерни водою, вогнеборцям доводилося прокладати магістральні лінії великою протяжністю, але, навіть і в тих пожежних гідрантах тиск недостатній для ефективної ліквідації пожежі, також проводиться і підвоз води до місця пожежі.

Станом на 14:30 площа пожежі складала 7 тис. м кв. Потім пожежа розповсюдилась на більш ніж 10 тис квадратних метрів площі.

О 23:03 пожежу на площі 10500 кв. м. було локалізовано.