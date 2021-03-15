Лівобережний торговельний центр планує теплохідний маршрут до Поштової площі

Від Річкового вокзалу до ТРЦ River Mall можна буде доплисти за 45 хвилин

У київському торгівельно-розважальному центрі River Mall розглядають можливість курсування теплоходу до центру з правого берега столиці.

Про це заступник голови наглядової ради ТРЦ Дмитро Волошко повідомив в інтерв’ю для RAU.

Зокрем Волошко зазначив, що наразі River Mall перетворюють на громадський простір і протягом року планують завершити будівництво набережної біля ТРЦ. Там побудують аквазони та зони відпочинку.

Після відкриття набережної хочуть запустити теплохід, який курсуватиме від Річкового порту на Поштовій площі до ТРЦ. Тривалість прогулянки Дніпром становитиме близько 45 хвилин.

Як стало відомо раніше, 30 грудня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внутрішній водний транспорт». Як повідомлялося, голова делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявляв, що ухвалення проекту закону «Про внутрішній водний транспорт» є важливою віхою в реалізації транспортної глави Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Також Державна служба морського та річкового транспорту України повідомила про відкриття річкової навігації по Дніпру з 10 березня.