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    Китайський автовиробник випускатиме супутники

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    Супутник - Китайський автовиробник випускатиме супутники
    Супутник

    Китайська Geely планує почати випуск низькоорбітальних супутників до кінця 2020 року

    Geely – один з найбільших виробників автомобілів в Китаї – стане першою приватною компанією з Піднебесної, яка будуватиме супутники.

    Компанія вже розпочала будівництво науково виробничого центру з розробки та тестування супутників. До складу нового комплексу увійдуть центри з виробництва супутників, центри тестування, дослідження та розробок, а також центр хмарних обчислень.

    Об'єкт зможе виробляти супутники різних видів. Супутникова стратегія буде реалізована «дочкою» Geely - Geespace, яка створена в 2018 році для розробки, запуску та експлуатації низькоорбітальних супутників.

    У планах Geely почати випуск комерційних низькоорбітальних супутників до кінця 2020 року. Очікується, що вони зможуть забезпечити високошвидкісне підключення до інтернету, високоточну навігацію і можливості хмарних обчислень.

    Також в компанії відзначили, що супутники Geespace спроектовані так, щоб мати обмежений термін служби від одного до десяти років, а після - самознищуватися в земній атмосфері.

    будівництво
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