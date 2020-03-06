Китайський автовиробник випускатиме супутники



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Супутник

Китайська Geely планує почати випуск низькоорбітальних супутників до кінця 2020 року

Geely – один з найбільших виробників автомобілів в Китаї – стане першою приватною компанією з Піднебесної, яка будуватиме супутники.

Компанія вже розпочала будівництво науково виробничого центру з розробки та тестування супутників. До складу нового комплексу увійдуть центри з виробництва супутників, центри тестування, дослідження та розробок, а також центр хмарних обчислень.

Об'єкт зможе виробляти супутники різних видів. Супутникова стратегія буде реалізована «дочкою» Geely - Geespace, яка створена в 2018 році для розробки, запуску та експлуатації низькоорбітальних супутників.

У планах Geely почати випуск комерційних низькоорбітальних супутників до кінця 2020 року. Очікується, що вони зможуть забезпечити високошвидкісне підключення до інтернету, високоточну навігацію і можливості хмарних обчислень.

Також в компанії відзначили, що супутники Geespace спроектовані так, щоб мати обмежений термін служби від одного до десяти років, а після - самознищуватися в земній атмосфері.