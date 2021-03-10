В Україні відсьогодні відкрито навігацію по Дніпру

Навігація, яку зазвичай закривають на зимовий період, була продовжена до 15 січня 2021 року

Державна служба морського та річкового транспорту відкрила річкову навігацію по Дніпру з 10 березня. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

«Наказом Державної служби морського та річкового транспорту встановлені дати відкриття та закриття нового сезону навігації на Дніпрі - з 10 березня по 31 грудня 2021 року з урахуванням фактичних метеорологічних умов. Це був найкоротший міжнавігаційний період за останні роки, який становив всього 54 календарних дні», - йдеться в ньому.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, під час міжнавігаційного періоду ДП «Укрводшлях» були оптимізовані і проведені необхідні роботи з капітального ремонту на судноплавних шлюзах, які вимагали їх виведення з експлуатації, зокрема, було завершено капітальний ремонт на Каховському судноплавному шлюзі.

Він також наголосив на важливості розробки відповідних проєктів підзаконних актів для належного функціонування внутрішніх водних шляхів після набрання чинності нового закону «Про внутрішній водний транспорт».

«Для утримання шлюзів в належному стані закон передбачає створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів, з якого фінансуватиметься подальше утримання, реконструкція, ремонт, технічне переоснащення та охорона судноплавних гідротехнічних споруд», - сказав Криклій.

Раніше міністр заявляв, що на Дніпрі навігація може здійснюватися цілий рік. Адже навігація, яку зазвичай закривають на зимовий період, була продовжена до 15 січня 2021 року.

Наразі капремонт шлюзів на Дніпрі триває. Фінансування цих проєктів йде за рахунок єврокоштів у розмірі 232,2 млн грн, які були отримані на початку серпня.

Додамо, у листопаді бізнес-спільнота закликала не припиняти судноплавство на Дніпрі, оскільки погодні умови є сприятливими, і, враховуючи досвід минулого року, можуть залишатися такими протягом усього зимового сезону.

За даними АМПУ, за підсумками січня-листопада 2020 року вантажні перевезення головною рікою України Дніпром досягли 10,05 млн т, що на 747,8 тис. т менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Було здійснено 10 473 рейси, що на 5,3% менше, ніж за 11 місяців 2019 року.

За звітний період значний ріст показали перевезення нафтопродуктів, +16% до 43,4 тис. т, металопродукція +9,1% до 1,67 млн т, та будівельні матеріали +7,3% до 5,14 млн т. За 11 місяців обсяги перевезення зернових по Дніпру скоротилися майже на третину. Так, за звітний період по Дніпру було перевезено 3,19 млн т зернових, тоді як в минулому даний показник становив 4,43 млн тонн, додали в АМПУ.



