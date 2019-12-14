  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Севастопольській площі у Києві обмежено рух

    • Розсилка
    Севастопольська площа - На Севастопольській площі у Києві обмежено рух
    Севастопольська площа

    Також буде обмежено рух на естакаді Південного мосту

    На Севастопольській площі у зв'язку з проведенням поточних ремонтних робіт 14 грудня обмежено рух транспорту. Про це повідомляє КМДА з посиланням на дані «Київавтодору».

    Рух у тунелі під площею – проїзд із проспекту Лобановського до бульвару Чоколівського – обмежено із 8:00 до 12:00 у напрямку проспекту Перемоги, з 13:00 до 16:00 рух буде обмежено у напрямку Деміївської площі. 

    Окрім того, до 20:00 15 грудня в напрямку станції метро «Видубичі» та з 21:00 14 грудня до 7:00 15 грудня в напрямку проспекту Бажана буде обмежено рух на естакаді Південного мосту. 

    У «Київавтодорі» зазначають, що на стан старих деформаційних швів на естакаді Південного мосту надходять скарги, тож планується швидкий поточний ремонт цих конструкцій.

    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ