На Севастопольській площі у Києві обмежено рух



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Севастопольська площа

Також буде обмежено рух на естакаді Південного мосту

На Севастопольській площі у зв'язку з проведенням поточних ремонтних робіт 14 грудня обмежено рух транспорту. Про це повідомляє КМДА з посиланням на дані «Київавтодору».

Рух у тунелі під площею – проїзд із проспекту Лобановського до бульвару Чоколівського – обмежено із 8:00 до 12:00 у напрямку проспекту Перемоги, з 13:00 до 16:00 рух буде обмежено у напрямку Деміївської площі.

Окрім того, до 20:00 15 грудня в напрямку станції метро «Видубичі» та з 21:00 14 грудня до 7:00 15 грудня в напрямку проспекту Бажана буде обмежено рух на естакаді Південного мосту.

У «Київавтодорі» зазначають, що на стан старих деформаційних швів на естакаді Південного мосту надходять скарги, тож планується швидкий поточний ремонт цих конструкцій.