Локдаун у Києві: У Кличка відповіли на критику Офісу президента

В Офісі президента розкритикували Кличка за недостатню кількість перепусток на транспорт

Він запропонував перевести органи центральної влади на дистанційну роботу

Секретар Київради Володимир Бондаренко відповів на критику Офісу президента щодо спецперепусток на транспорт на період нокдауну. Про це Бондаренко заявив в етері телеканалу «Київ».

Він запропонував перевести органи центральної влади на дистанційну роботу і повернути отримані ними 81 тис. спецперепусток.

«Я вважаю, за ці 81 тисячу ми точно забепечимо усіх медпрацівників. А центральні органи виконавчої влади, мабуть, сенс є трошки перевести на дистанційну роботу, і хоча б прислухатися до тих рекомендацій, що дає МОЗ, якщо вони не прислухаються до рекомендацій місцевої влади», – сказав він.

Нагадаємо, що в Офісі президента відреагували на ситуацію в Києві із спецперепустками для користування громадським транспортом і розкритикували Кличка за недостатню їх кількість.

Тим часом, до лікарень столиці госпіталізували 189 хворих Covid-19, 358 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус і з пневмоніями. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Так, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).