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    Локдаун у Києві: У Кличка відповіли на критику Офісу президента

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    В Офісі президента розкритикували Кличка за недостатню кількість перепусток на транспорт - Локдаун у Києві: У Кличка відповіли на критику Офісу президента

    В Офісі президента розкритикували Кличка за недостатню кількість перепусток на транспорт

    фото: Скріншот

    Він запропонував перевести органи центральної влади на дистанційну роботу

    Секретар Київради Володимир Бондаренко відповів на критику Офісу президента щодо спецперепусток на транспорт на період нокдауну. Про це Бондаренко заявив в етері телеканалу «Київ».

    Він запропонував перевести органи центральної влади на дистанційну роботу і повернути отримані ними 81 тис. спецперепусток.

    «Я вважаю, за ці 81 тисячу ми точно забепечимо усіх медпрацівників. А центральні органи виконавчої влади, мабуть, сенс є трошки перевести на дистанційну роботу, і хоча б прислухатися до тих рекомендацій, що дає МОЗ, якщо вони не прислухаються до рекомендацій місцевої влади», – сказав він.

    Нагадаємо, що в Офісі президента відреагували на ситуацію в Києві із спецперепустками для користування громадським транспортом і розкритикували Кличка за недостатню їх кількість.

    Тим часом, до лікарень столиці госпіталізували 189 хворих Covid-19, 358 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус і з пневмоніями. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

    Так, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).

    Теги: Віталій Кличко Київ мер карантин транспорт коронавірус
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