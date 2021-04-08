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    Пандемія у Києві: пів сотні смертей за добу

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    Найбільше захворювань виявили в&nbsp; Деснянському районі - Пандемія у Києві: пів сотні смертей за добу
    Найбільше захворювань виявили в  Деснянському районі
    фото: з відкритих джерел

    За добу зафіксували 48 летальних випадків від вірусу

    До лікарень столиці госпіталізували 189 хворих Covid-19, 358 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус і з пневмоніями. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

    Так, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).

    Серед захворілих 1094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років. Крім того, за добу зафіксували 48 летальних випадків від вірусу (всього 3749).

    Також за минулу добу госпіталізували 189 хворих на коронавірус, також 358 осіб госпіталізували з підозрою на Covid-19 і пневмоніями. 717 людей побороли коронавірус (всього видужали 109 499).

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (323), Дарницькому (318) і Голосіївському (253).

    Тим часом, в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    «19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.

    • Також за минулу добу
    • госпіталізовано – 5092 особи;
    • летальних випадків – 464;
    • одужало – 10 032 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).
    Теги: Київ коронавірус
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