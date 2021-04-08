Пандемія у Києві: пів сотні смертей за добу

За добу зафіксували 48 летальних випадків від вірусу

До лікарень столиці госпіталізували 189 хворих Covid-19, 358 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус і з пневмоніями. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Так, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).

Серед захворілих 1094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років. Крім того, за добу зафіксували 48 летальних випадків від вірусу (всього 3749).

Також за минулу добу госпіталізували 189 хворих на коронавірус, також 358 осіб госпіталізували з підозрою на Covid-19 і пневмоніями. 717 людей побороли коронавірус (всього видужали 109 499).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (323), Дарницькому (318) і Голосіївському (253).

Тим часом, в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

«19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.