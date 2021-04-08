У Києві з’явиться скульптура, присвячена загиблим учасникам ООС

Скульптура в честь воїнів має з'явитися на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі

Автором проекту є матір загиблого учасника АТО, архітектора Андрія Гиндюк – Світлана Петрушевська

Комісія з питань встановлення пам’ятних знаків погодила звернення «Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції» стосовно встановлення скульптури, присвяченої пам’яті загиблим, на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час засідання комісії.

Зазначений проект скульптури пройшов громадські обговорення. Автором проекту є матір загиблого учасника АТО, архітектора Андрія Гиндюк – Світлана Петрушевська.

Крім того, Комісія погодила звернення на встановлення ще двох пам’ятних знаків:

звернення громадської організації «Київ. Стратегія 2025» стосовно встановлення пам’ятного знаку на честь медичних працівників, які загинули, рятуючи життя пацієнтів, уражених Covid-19, на території Київської клінічної лікарні № 4 на вулиці Солом’янській, 17;

звернення Товариства Закарпатців в м. Києві щодо встановлення пам’ятного знаку на честь видатного українського релігійного, культурного, політичного діяча, Героя України Августина Волошина на території парку «Аскольдова могила».

Тим часом, поліція знайшла вандала, який розмалював пам’ятник добровольцям у Лисичанську.