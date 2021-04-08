  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві з’явиться скульптура, присвячена загиблим учасникам ООС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скульптура в честь воїнів має з'явитися на Алеї пам&rsquo;яті на території парку культури та відпочинку &laquo;Перемога&raquo; у Дніпровському районі - У Києві з’явиться скульптура, присвячена загиблим учасникам ООС
    Скульптура в честь воїнів має з'явитися на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі
    фото: mil.in.ua

    Автором проекту є матір загиблого учасника АТО, архітектора Андрія Гиндюк – Світлана Петрушевська

    Комісія з питань встановлення пам’ятних знаків погодила звернення «Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції» стосовно встановлення скульптури, присвяченої пам’яті загиблим, на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час засідання комісії.

    Зазначений проект скульптури пройшов громадські обговорення. Автором проекту є матір загиблого учасника АТО, архітектора Андрія Гиндюк – Світлана Петрушевська.

    Крім того, Комісія погодила звернення на встановлення ще двох пам’ятних знаків:

    звернення громадської організації «Київ. Стратегія 2025» стосовно встановлення пам’ятного знаку на честь медичних працівників, які загинули, рятуючи життя пацієнтів, уражених Covid-19, на території Київської клінічної лікарні № 4 на вулиці Солом’янській, 17;

    звернення Товариства Закарпатців в м. Києві щодо встановлення пам’ятного знаку на честь видатного українського релігійного, культурного, політичного діяча, Героя України Августина Волошина на території парку «Аскольдова могила».

    Тим часом, поліція знайшла вандала, який розмалював пам’ятник добровольцям у Лисичанську.

    Теги: АТО Київ КМДА поліція памятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies