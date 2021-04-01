Локдаун у Києві: «Укрзалізниця» повідомила про рух поїздів у столиці та області

У відомстві закликають пасажирів подорожувати лише у разі крайньої потреби та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах

Чинний розклад руху по Києву та області поїздів «Укрзалізниці» залишається без змін до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення. Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і приміських електричок, повідомили у головному залізничному відомстві країни.

Водночас «Укрзалізниця» закликає пасажирів подорожувати лише у разі крайньої потреби та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах. У відомстві також повідомили, що посилюють карантинні заходи.

«Санітарна обробка вагонів проводиться в кожному пункті формування та обороту після кожного рейсу: виконуються сухе, вологе прибирання, дезінфекція внутрішніх приміщень вагонів обробка поверхонь найбільшого контакту (ручки, поручні, відкидні сидіння, кнопки зливу, раковини тощо). Працівники залізничного транспорту повною мірою забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками», — розповіли в Укрзалізниці.

У відомстві наголосили, що транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку «червоних зон» за рішенням МОЗ.

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, Київ посилює карантин. Увесь громадський транспорт — і наземний, і метро — працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Тим часом, керівництво АТ «Укрзалізниця» ухвалило рішення збільшити розмір добових для працівників компанії з 200 грн до 250 грн. Завдяки таким ініціативам уже з 1 квітня майже чверть залізничників отримають додатковий дохід за рахунок підвищення добових на відрядження