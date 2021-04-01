«Укрзалізниця» збільшила виплати деяким залізничникам. Кого ощасливили

Укрзалізниця» переконана, що завдяки збільшенню на 25% добових витрат на відрядження «зросте реальний дохід залізничників»

Керівництво АТ «Укрзалізниця» ухвалило рішення збільшити розмір добових для працівників компанії з 200 грн до 250 грн. Завдяки таким ініціативам уже з 1 квітня майже чверть залізничників отримають додатковий дохід за рахунок підвищення добових на відрядження, повідомили в пресслужбі компанії.

«Укрзалізниця» переконана, що завдяки збільшенню на 25% добових витрат на відрядження «зросте реальний дохід залізничників, які мають пересувний чи роз’їзний характер роботи або працюють за вахтовим методом». За попередніми розрахунками таких працівників більше 57 тисяч. Серед них колійники, машиністи, електромонтери, провідники та інші працівники виробничих професій.

«Незважаючи на збільшення витрат, ми свідомі того, що повинні покращувати умови роботи залізничників, особливо тих, які безпосередньо задіяні в перевізному процесі та на ремонтних роботах: локомотивних бригад, колійників, електромонтерів та інших. Один із таких кроків, який уже зробили, – збільшили добові. На черзі підвищення заробітної плати залізничникам, яке заплановано в червні цього року», – прокоментував виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Нагадаємо, керівництво «Укрзалізниці» в діалозі з профспілками домовилося з квітня 2021 року відновити п’ятиденний робочий тиждень для всіх працівників.

Зазначимо, колишній журналіст і народний депутат, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 4,78 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ «Українська залізниця» Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада «Укрзалізниці». Виконувачем обов'язків керівника призначили Івана Юрика.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян припускає, що звільнення Жмака з посади керівника «Укрзалізниці» пов’язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента.