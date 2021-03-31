Нові жорсткі обмеження у Києві: закриті садочки й школи, транспорт за спецперепустками

Кличко закликає керівників установ відправити співробітників на дистанційну роботу

Наджорстскі обмеження вводяться у столиці, починаючи з понеділка, 5 квітня. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у інтервʼю каналу «Україна24».

«Останніми днями у столиці більше тисячі хворих щодоби. По 35-40 хворих помирають щодня. Понад 700 людей кожної доби госпіталізують. – Це і з підтвердженим коронавірусом, і з підозрою на нього, і з пневмоніями. І ось тільки останню годину отримую інформацію з лікарень – які черги зі швидких стоять, що привезли хворих. Інформація по транспорту – що він переповнений і люди не чують закликів берегтися. Тобто тенденції до поліпшення ситуації в нас зараз немає. А от до погіршення і колапсу медицини є! – наголосив Кличко. – Тому Київ таки запровадить більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня! З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури», – заявив мер столиці.

Він зазначив, що керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

«Ми деталізуємо документом всі обмеження. І діятимуть вони, як мінімум, до 16 квітня. Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків», – наголосив мер Києва та закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

Кличко також підкреслив, що ситуація в столичних лікарнях сьогодні вкрай складна. Місто продовжує розгортати додаткові ліжка.Тільки останніми тижнями підготували додаткових 1100 ліжок. Загалом їх у медзакладах столиці вже майже 6170.

«Ми запровадили обмеження. Але бачимо, що ситуація не поліпшується. Медична система захлинається. В нас багато хворіє і медиків. А пацієнтам хтось має допомагати?! Лікарі і медсестри по дві доби не виходять з відділень. Вони вже валяться з ніг. Тому, я сподіваюся, кияни нарешті зрозуміють, що не можна ігнорувати правила і робити вигляд, що вірусу немає. Зрозуміють, що доведеться потерпіти, аби потім скоріше повернутися до нормального життя! Адже ми намагаємося врятувати вас! Зрозумійте це, будь ласка!» – звернувся Віталій Кличко до киян.

Нагадаємо, що сьогодні під час онлайн-брифінгу Віталій Кличко анонсував припинення опалювального сезону у місті з 5 квітня.