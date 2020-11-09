Жорсткий карантин важко перенесе малий та середній бізнес, – МОЗ

МОЗ ініціюватиме введення карантину вихідного дня

У Міністерстві охорони здоров'я говорять, що ситуація з коронавірусом напружена. В зв'язку з цим вирішили посилити карантин. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, крім коронавірусу, в Україні негарна ситуація з економікою.

«Ми розуміємо, що повний локдаун дуже-дуже важко буде перенести малому та середньому бізнес. Ми буде пропонувати жорсткий карантин «вихідного дня», – заявив він.

МОЗ ініціює, щоб в суботу та неділю працювали тільки продуктові аптеки, громадський транспорт, заправки, ветеринарні аптеки. Ресторани та кафе, щоб працювали виключно на виніс. Решта магазинів та ТРЦ будуть рекомендувати не відкривати у вихідні дні.

Нагадаємо, що Степанов розповів про обмеження під час карантину вихідного дня.

Степанов підкреслив, що це робиться задля того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби від людини до людини та збити хвилю розповсюдження хвороби.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.