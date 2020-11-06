Covid-19 і Україна. П’ять поганих новин від аналітиків

Держава втрачає контроль і йде за найгіршим коронавірусним сценарієм

Міністерство охорони здоров’я планує поставити перед урядом питання про посилення карантинних обмежень. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зокрема, у МОЗ говорять про обмеження діяльності закладів харчування, дитячих кімнат та розважальних зон в торговельно-розважальних центрах, заборону масових культурних заходів, обмеження роботи спортзалів та фітнес-центрів та басейнів.

За даними аналітиків Київської школи економіки (КШЕ), якщо не посилити нинішні карантинні правила ситуація в Україні, яка вже є відверто поганою, стана критичною. І тоді йтиметься вже не про 20 тис. померлих від Covid-19 до кінця року, як раніше передбачали експерти Школи…

Отже, за даними Київської школи економіки, на сьогодні ситуація така:

Показники захворюваності в Україні перевищили рекордні південноамериканські

Спалах коронавірусної хвороби по усьому світі набув безпрецедентних масштабів. Якщо говорити про Україну, то у нас кількість інфікованих зростає паралельно з Європою, коментує керівник Центру економіки охорони здоров’я КШЕ, заступник міністра охорони здоров’я України у 2016-2019 роках Павло Ковтонюк.

«Нехай нас не заспокоює те, що червона крива на графіку нижча за загальноєвропейську – наша крива дуже стрімка. Якщо порівняти її із темно-сірою кривою Південної Америки, де за весь час пандемії дотепер був найбільший спалах, то можна побачити, що в Україні показники вже її перевищують – якщо говорити про порівняння показників кількості хворих на 100 тис. населення», – пояснив він.

У будь-який день Україна може опинитися у точці, де спалах повністю вийде з-під контролю

У Київській школі економіки наголошують: якщо порівнювати ситуацію у нашій країні із тим, що відбувається в решті європейських країн, то можна побачити, що наша держава за низкою показників перебуває у п’ятірці «найскладніших» країн. Так, за окремими показниками, здається, що не усе так погано: наприклад, за кількістю виявлених випадків на добу ми посідаємо 11 місце у Європі. «Водночас якщо подивитися на інші показники (смертність, кількість тестувань, здатність медзакладів до контролю за розповсюдженням), то бачимо, що ми разом із Бельгією, Чехією, Польщею і Румунією утворюємо п’ятірку країн з найбільш непростою ситуацією. Зауважимо, що у Польщі, з якою ми маємо спільний кордон на заході, за кілька тижнів втричі зросла кількість інфікованих», – зазначив Ковтонюк.

«Наш прогноз такий: у будь-який день Україна може опинитися у точці, де моментально зростає кількість інфікованих на день, і де спалах повністю виходить з-під контролю», – підкреслив експерт.

В Україні насправді більше ковід-позитивних людей, ніж звітує МОЗ

Старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, керівник ключових проєктів Юрій Ганиченко пояснює: «На графіку лінія кольору морської хвилі показує, що кількість тестувань в Україні справді зростає. Частка позитивних тестувань від усіх зроблених складає 18-20%. Погано, що показник не зменшується».

Ганиченко зауважив, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує збільшувати тестування доти, доки цей показник не стане дорівнювати 5%.

Експерт зазначив, що разом зі зростанням кількості ПЛР-тестувань зростає і кількість тих тестів, які лишаються у черзі – це ті зразки, які лабораторні центри не встигають обробити за добу. За його словами, сумарно ця частина тестів по країні складає якраз добову кількість тестувань, які країна встигає робити.

«Наявність тестів у черзі означає існування певної кількості позитивних випадків, які ще не опрацьовані. Київська школа економіки оцінює кількість позитивних результатів серед матеріалів із цієї черги у 7800. Уточню: це не на день, тобто це не означає, що потрібно до сьогоднішньої кількості виявлених ковід-позитивних додавати цю цифру. Йдеться про загалом накопичене», – заспокоїв він.

В Україні спалах коронавірусної інфекції є неконтрольованим в усіх областях, окрім однієї

На цьому графіку ситуація зображена у трьох вимірах. Перший рівень по осі X – це рівень захворюваності, що показує кількість випадків на 100 тис. населення. По осі Y – це відсоток зростання. Розмір кульки – кількість хворих людей на 100 тис. населення за останні два тижні.

«Усі області, окрім Сумської, перебувають у квадраті, який називається «зона неконтрольованого спалаху». Це зона, у якій високий рівень розповсюджуваності», – аналізує Ганиченко і зауважує, що саме у Сумській області найбільша черга відкладених тестувань, чимало їх і у Черкаській.

«Якби затримок не було, то ймовірно, Сумська область на графіку опинилася б вище, тобто, у зоні неконтрольованого спалаху», – зазначив він.

До кінця року від коронавірусу можуть померти 20 тис. осіб. Чи навіть більше

«Ми бачимо, що зараз червона крива (офіційні дані щодо кількості померлих) нібито відхиляється у кращий бік від жовтої (прогнозовані Київською школою економіки цифри). Однак пояснюється це лише сповільненням потрапляння даних до офіційної статистики. Іншими словами, червона лінія оновлюється ретроспективно, і вона дедалі ближче переміщуватиметься до жовтої», – коментує Ганиченко.

За словами експерта, прогноз аналітиків Школи економіки незмінний: за умов дотримання урядом карантинних умов, затверджених 13 жовтня, за середнім сценарієм (не найгіршим) в Україні до кінця року від Cоvid-19 загине 20 тис. людей. «Ми вже виступали з таким прогнозом раніше, і ми його підтверджуємо зараз», – додав він.

«Цей прогноз не є захмарним. Станом на сьогодні за день померли 197 людей. До кінця року залишилось близько двох місяців, це майже 60 днів. Навіть якщо прийняти, що смертність стабілізується на позначці у 200 людей за добу, то до кінця року коронавірус вже забере життя у 12 тис. людей. Плюс ще вісім, які є станом на сьогодні. Маємо 20 тис.», – підрахував аналітик і додав, що це не найгірший сценарій.

Що робити?

«Якщо реакції уряду не буде, то і без того погана ситуація в Україні стане ще гіршою», – підкреслив Ганиченко.

Київська школа економіки рекомендує Україні взяти за основу німецьку модель карантину. Вона передбачає закриття ресторанів та барів (із дозволом продавати на винос), готелів для туристів, розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, басейнів, спортзалів, саун, а також повну заборону масових заходів (у приміщеннях), збиратися можна групою не більш ніж 10 людей, заборону спортивних заходів із глядачами. Водночас залишити відкритими садочки та школи, заклади торгівлі (з обмеженням у 1 покупця на 10 кв. метрів), кордонів, релігійних установ, будинки для літні. Крім того, нема заборони виходити на протести.

Презентація Київської школи економіки (КШЕ)

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Модель також містить рекомендацію не подорожувати без критичної необхідності, за можливості працювати з дому, роботодавцям – організувати трансфер.

Наталія Сокирчук, «Главком»