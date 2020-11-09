Степанов розповів про обмеження під час карантину вихідного дня

У вихідні дні — з 00 годин суботи до 00 понеділка — працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції, - міністр

Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня у зв’язку зі стрімким зростанням захворюваності. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Розуміючи, що у нас окрім Covid-19 погані справи в економіці, повний локдаун, особливо для малого та середнього бізнесу, це буде важко, ми будемо пропонувати карантин вихідного дня», – наголосив міністр.

За словами Степанова, у вихідні дні — з 00 годин суботи до 00 понеділка — працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції, решта — ресторани, кафе або інші заклади харчування - виключно на виніс. Що стосується ТРЦ, інших магазинів, ми рекомендуємо, щоб вони були зачинені».

Міністр зазначив, що це стосується розважальних, масових заходів.

Степанов підкреслив, що це робиться задля того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби від людини до людини та збити хвилю розповсюдження хвороби.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.







