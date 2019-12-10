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    «Лосі» чи «свині»? Водійське хамство у столиці знову зупинило рух трамваїв (відео)

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    Рух трамваїв зупинився через водія-порушника - «Лосі» чи «свині»? Водійське хамство у столиці знову зупинило рух трамваїв (відео)
    Рух трамваїв зупинився через водія-порушника
    Фото: скріншот відео

    Водії-порушники блокують рух громадського транспорту

    У понеділок, 9 грудня, пізно ввечері на вулиці Дегтярівській у Києві на деякий час зупинився рух трамваїв маршрутів №14, 15.

    Рух трамваїв заблокував мікроавтобус, який їхав по трамвайній колії і застряг. Відео інциденту оприлюднено на сторінці проєкту «ЗупиниЛося» у Facebook.

    Автори проєкту зняли, як по трамвайних коліях, порушуючи правила дорожнього руху, постійно їздять автомобілі. От, і цього разу попереду трамвая їхала ціла колона автівок. Проте, мікроавтобусу «не пощастило» і він забуксував на колії. Пасажирам довелося виштовхувати автомобіль.

    В результаті цього було заблоковано рух трамваїв.

    Як повідомлялося, 20 листопада на вулиці Дмитрівській у Києві автомобіль Renault заблокував рух трамваїв №15 і 18 у напрямку станції метро «Контрактова площа». Водій Renault запаркувався так, що транспорт не міг проїхати.

    Київ громадський транспорт водій ПДР автомобіль транспорт
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