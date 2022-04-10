«Макарівський Хатіко» місяць чекає на господиню, яку закатували окупанти (фото, відео)

Псові намагалися допомогти волонтери, але тварина не хоче жити у притулку

У Макарові на Київщині собака на прізвисько Ріні уже майже місяць чекає на свою господиню, яку вбили російські військові.Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

За його словами, волонтери намагалися забрати собаку до притулку, але той категорично відмовився йти.

Ріні лише погодився взяти їжу, яку для нього привезли.

Зазначимо, що Ріні − це японська собака акіту. Зараз зоозахисники шукають йому родину. яка готова реабілітувати собаку та займатися з ним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію господині Ріні, яку зґвалтував і вбив окупант-кадирівець.

Окупант прийшов у будинок жінки тоді, коли вона саме чекала на подругу, щоб евакуюватися. Закатовану жінку поховали на подвір'ї будинку, в якому її вбив кадирівець.