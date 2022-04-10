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    «Макарівський Хатіко» місяць чекає на господиню, яку закатували окупанти (фото, відео)

    Пес жінки, яку закатував окупант, досі чекає на господиню&nbsp; - «Макарівський Хатіко» місяць чекає на господиню, яку закатували окупанти (фото, відео)
    Пес жінки, яку закатував окупант, досі чекає на господиню 
    фото: Антон Геращенко/ Telegram

    Псові намагалися допомогти волонтери, але тварина не хоче жити у притулку

    У Макарові на Київщині собака на прізвисько Ріні уже майже місяць чекає на свою господиню, яку вбили російські військові.Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

    За його словами, волонтери намагалися забрати собаку до притулку, але той категорично відмовився йти.

    Ріні лише погодився взяти їжу, яку для нього привезли.

    Зазначимо, що Ріні − це японська собака акіту. Зараз зоозахисники шукають йому родину. яка готова реабілітувати собаку та займатися з ним.

    Нагадаємо, раніше ми розповідали історію господині Ріні, яку зґвалтував і вбив окупант-кадирівець.

    Окупант прийшов у будинок жінки тоді, коли вона саме чекала на подругу, щоб евакуюватися. Закатовану жінку поховали на подвір'ї будинку, в якому її вбив кадирівець.

    Теги: росія окупанти війна тварини Україна
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    «Макарівський Хатіко» місяць чекає на господиню, яку закатували окупанти (фото, відео)