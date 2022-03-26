Окупанти обстріляли еко-парк «Ясногородка»: загинули тварини

На страусиній фермі, що знаходиться на Київщині, загинула велика кількість тварин

Сімейний еко-парк «Ясногородка» пострадав від обстрілу. Про це повідомляє Телеграм-канал Реальний Київ.

Внаслідок обстрілів згоріли будівлі на території еко-парку.

«На страусиній фермі, що знаходиться на Київщині, загинула велика кількість тварин, а вольєри пернатих друзів згоріли. Але більшість тварин – вижили!», – йдеться у повідомленні.

На території парку міститься велика кількість тварин, в основному це копитні тварини 26 видів понад 212 особин, страуси понад 300 особин, інший птах 18 видів 220 особин, примати 6 видів 17 особин (евакуювали), сухопутні черепахи 23 особин (еваку) єнот носуха, сурикати та дикобрази – 13 особин.

Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.