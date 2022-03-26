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    Окупанти обстріляли еко-парк «Ясногородка»: загинули тварини

    Внаслідок обстрілів згоріли будівлі на території еко-парку - Окупанти обстріляли еко-парк «Ясногородка»: загинули тварини
    Внаслідок обстрілів згоріли будівлі на території еко-парку
    фото: https://t.me/kievreal1

    На страусиній фермі, що знаходиться на Київщині, загинула велика кількість тварин

    Сімейний еко-парк «Ясногородка» пострадав від обстрілу. Про це повідомляє Телеграм-канал Реальний Київ.

    Внаслідок обстрілів згоріли будівлі на території еко-парку.

    «На страусиній фермі, що знаходиться на Київщині, загинула велика кількість тварин, а вольєри пернатих друзів згоріли. Але більшість тварин – вижили!», – йдеться у повідомленні.

    На території парку міститься велика кількість тварин, в основному це копитні тварини 26 видів понад 212 особин, страуси понад 300 особин, інший птах 18 видів 220 особин, примати 6 видів 17 особин (евакуювали), сухопутні черепахи 23 особин (еваку) єнот носуха, сурикати та дикобрази – 13 особин.

    Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

    Теги: росія окупанти Київ війна тварини Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли еко-парк «Ясногородка»: загинули тварини