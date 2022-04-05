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    Мертві тварини і снаряди в кожному дворі. Що по собі залишили рашисти на Чернігівщині (фото)

    Росіяни залишають після себе руїни та вбивають усе живе&nbsp; - Мертві тварини і снаряди в кожному дворі. Що по собі залишили рашисти на Чернігівщині (фото)
    Росіяни залишають після себе руїни та вбивають усе живе 
    фото: ДСНС

    Українські рятувальники шоковані звірствами російської армії

    Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фото із села на Чернігівщини, куди дісталися російські вбивці. Після рашистів у населеному пункті залишились мертві тварини та снаряди у кожному погребі, у кожному закутку.

    «Бідні демілітаризовані домашні собаки та корови, які нікому не загрожували. На відміну від нас, людей, тварини не відчувають ненависті до цих істот, що прийшли на нашу Україну лише з однією метою. І навіть вони, ці корівки та собачки, були знищені», – пишуть рятувальники.

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    Мертві тварини і снаряди в кожному дворі. Що по собі залишили рашисти на Чернігівщині (фото)
    Мертві тварини і снаряди в кожному дворі. Що по собі залишили рашисти на Чернігівщині (фото)
    Мертві тварини і снаряди в кожному дворі. Що по собі залишили рашисти на Чернігівщині (фото)
    Мертві тварини і снаряди в кожному дворі. Що по собі залишили рашисти на Чернігівщині (фото)
    Мертві тварини і снаряди в кожному дворі. Що по собі залишили рашисти на Чернігівщині (фото)

    Українські рятувальники шоковані звірствами російської армії. «Оце уся армія Росії – вбиває жінок, дітей, тварин. Цинічно і підло б'є у спину, а потім тікає з награбованим, залишаючи гнити навіть своїх убитих соотєчествєнніков», – додали рятуальники.

    Додамо, що наразі відновлюється автомобільне сполучення Чернігова з Києвом.

    Як заявила британська розвідка, війська РФ після виведення з півночі України потребують переоснащення.

    Нагадаємо, 30 березня рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині.

    Пізніше нардепка Ольга Стефанишина повідомила, що серед загиблих волонтерів був і її чоловік Богдан.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Чернігівщина вбивство тварини рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Мертві тварини і снаряди в кожному дворі. Що по собі залишили рашисти на Чернігівщині (фото)