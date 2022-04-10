Ґвалтував, а потім зарізав. На Київщині окупант жорстоко вбив українку (відео)

Кадирівець прийшов у будинок жінки тоді, коли вона саме чекала на подругу, щоб евакуюватися

У Макарові Київської області кадирівці, які прийшли у містечко разом із росіянами-окупантами, жорстоко вбили місцеву мешканку. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

Коли до селища увійшли кадировці, Тетяна у своєму будинку чекала на подругу, з якою вони мали поїхати.

Один з окупантів вивів її до сусіднього будинку, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав.

Односельці не могли прийти на допомогу, бо їх збирали та замикали у підвалах по кілька людей, а тим, кому вдалося залишитися вдома, не можна було навіть підійти до вікон – одразу лунала автоматна черга.

Закатовану та вбиту жінку поховали на подвір'ї сусідського будинку. Її не стало 15 березня. Два роки тому, 16 березня, коронавірус забрав життя її чоловіка.

Нагадаємо, раніше дев’ятирічний хлопчик написав листа до вбитої російськими військовими матері.

Автомобіль, в якому син їхав з матір'ю, розстріляли рашисти.