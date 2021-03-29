«Мамаєва слобода» прибрала оголошення про розпродаж волів

Розпродаж пов’язувався із збитками через карантин

Етнографічний скансен «Слобода козака Мамая» в Києві розмістив на своїй сторінці в Facebook оголошення про продаж частини належного йому стада волів, але згодом прибрав його.

«Селище «Козака Мамая» – «Мамаєва Слобода» хоче продати в добрі українські руки частину стада круторогих сірих корів (волів)», – йшлося в повідомленні. За інформацією «Вечірнього Києва», у музеї прийняли непросте рішення розпрощатися з синьоокими представниками найстарішої породи в Європі через фінансові труднощі.

«Для багатьох із вас, з огляду на обставини, настали скрутні часи. Не обминула ця прикрість і козацьке селище «Мамаєва Слобода», котре розташовується практично в серці столиці України, за сім кілометрів від Майдану Незалежності. Відвідуваність впала до критичної межі, а видатки на електроенергію, воду, податки та витрати на утримання музею просто неба невпинно ростуть», – пояснюють у «Мамаєвій Слободі».

Наразі доступ до цього повідомлення обмежено.

Раніше у «Мамаєвій слободі» спростували повідомлення про смерть у музеї коня через виснаження.

Нагадаємо, що у Києві з 20 березня діють карантинні обмеження «червоної» зони. Багато працівників переведені на дистанційний режим роботи. Заборонено роботу кінотеатрів, театрів, концертних залів та музеїв, окрім роботи історико-культурних заповідників. Зокрема через це перенесено дату відкриття великої сцени у Київській опереті.