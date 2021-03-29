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    «Мамаєва слобода» прибрала оголошення про розпродаж волів

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    Воли у &laquo;Мамаєвій слободі&raquo; - «Мамаєва слобода» прибрала оголошення про розпродаж волів
    Воли у «Мамаєвій слободі»
    Фото: Facebook

    Розпродаж пов’язувався із збитками через карантин

    Етнографічний скансен «Слобода козака Мамая» в Києві розмістив на своїй сторінці в Facebook оголошення про продаж частини належного йому стада волів, але згодом прибрав його.

    «Селище «Козака Мамая» – «Мамаєва Слобода» хоче продати в добрі українські руки частину стада круторогих сірих корів (волів)», – йшлося в повідомленні. За інформацією «Вечірнього Києва», у музеї прийняли непросте рішення розпрощатися з синьоокими представниками найстарішої породи в Європі через фінансові труднощі.

    «Для багатьох із вас, з огляду на обставини, настали скрутні часи. Не обминула ця прикрість і козацьке селище «Мамаєва Слобода», котре розташовується практично в серці столиці України, за сім кілометрів від Майдану Незалежності. Відвідуваність впала до критичної межі, а видатки на електроенергію, воду, податки та витрати на утримання музею просто неба невпинно ростуть», – пояснюють у «Мамаєвій Слободі».

    Наразі доступ до цього повідомлення обмежено.

    Раніше у «Мамаєвій слободі» спростували повідомлення про смерть у музеї коня через виснаження.

    Нагадаємо, що у Києві з 20 березня діють карантинні обмеження «червоної» зони. Багато працівників переведені на дистанційний режим роботи. Заборонено роботу кінотеатрів, театрів, концертних залів та музеїв, окрім роботи історико-культурних заповідників. Зокрема через це перенесено дату відкриття великої сцени у Київській опереті.

    Теги: Київ податки музеї смерть карантин
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