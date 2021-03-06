Ізраїль з 7 березня послабить карантин. Переваги будуть у людей з щепленнями

Багато з обмежень послаблять для тих, у кого є так званий зелений паспорт

З неділі, 7 березня, ізраїльтяни, які зробили щеплення, зможуть сидіти в кафе і ресторанах як всередині, так і на веранді закладу

Ізраїль з неділі, 7 березня переходять до третього етапу зняття обмежень для стримування коронавірусу.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Багато з обмежень послаблять для тих, у кого є так званий зелений паспорт, який підтверджує, що людина зробила щеплення від коронавірусу двома дозами вакцини, і що з дня останнього уколу пройшов як мінімум тиждень.

З неділі, 7 березня, ізраїльтяни, які зробили щеплення, зможуть сидіти в кафе і ресторанах як всередині, так і на веранді закладу. Люди, які не мають щеплення, як і раніше не зможуть заходити в приміщення. Готелі також зможуть надавати весь спектр послуг для тих, хто зробив щеплення проти Covid-19.

Учні старших класів повернуться до очного навчання в тих містах, де не менше 70% людей старше 50 років вакциновані або вже одужали.

Близько трьох тисяч ізраїльтян зможуть в'їжджати на територію країни в добу відповідно до розкладу рейсів, затвердженими в міністерстві транспорту та в міністерстві охорони здоров'я. Громадяни будуть відправлені на домашню ізоляцію відповідно до інструкцій МОЗ.

При в'їзді вони також повинні будуть пред'являти негативний результат тесту на коронавірус і пройти тестування після прибуття в країну, причому це зробити зобов'язані і ті, що перехворіли, і ті, що щеплені.

Напередодні прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 88% жителів країні віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби.

Як відомо, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала.

Також Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори.