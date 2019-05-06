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    Масові «замінування» в Києві: в неділю вибухівку шукали в багатоповерхівках і готелях

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    За адресами мінувань працювали правоохоронці - Масові «замінування» в Києві: в неділю вибухівку шукали в багатоповерхівках і готелях
    За адресами мінувань працювали правоохоронці
    Фото: Інформатор

    У жодній будівлі вибухонебезпечні предмети не виявлені

    У неділю, 5 травня, у Святошинському районі Києва масово «мінували» житлові багатоповерхові будинки.

    Так, у неділю Вибухівку шукали в багатоповерхівках за адресами: проспект Леся Курбаса, 1б, вулиці Наумова, 4, Котельникова, 7 і Верховинна, 5б. З деяких будинків людей евакуювали.

    Перші повідомлення про мінування стали з'являтися близько 18:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Правоохоронці повідомили, що станом на 20:30, в жодному з будинків вибухонебезпечні предмети виявлені не були.

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    Масові «замінування» в Києві: в неділю вибухівку шукали в багатоповерхівках і готелях
    Масові «замінування» в Києві: в неділю вибухівку шукали в багатоповерхівках і готелях
    Фото: Інформатор

    Близько 21:15 стало відомо, що замінували готель «Київ». За адресами працювали патрульні, вибухотехніки і кінологи з собаками. Також чергували медики і рятувальники.

    Крім того, 5 квітня в Києві вибухівку шукали в готелях «Мир», «Дніпро» і «Турист».

    Нагадаємо, що у Києві 26 квітня «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали.

    27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані.

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