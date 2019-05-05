  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З ТЦ і готелю в Харкові евакуювали понад 1200 людей через «замінування»

    • Розсилка
    З ТЦ і готелю в Харкові евакуювали понад 1200 людей через «замінування»

    Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом

    У Харкові через повідомлення про можливе замінування готелю на проспекті Гагаріна та приміщення торгового центру на Героїв Праці евакуювали 1267 осіб. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции. 

    «Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом», - йдеться в повідомленні поліції.

    Інформація про «замінування» надійшла в поліцію 4 травня. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

    У ході перевірки торгового центу фахівці вибухотехнічної служби оглянули 10 тис. кв. метрів приміщень і 1000 кв. метрів прилеглої території та евакуювали 1267 громадян. В готелі правоохоронці оглянули 3 тис. кв. метрів приміщень і 32 600 кв. метрів прилеглої території.

    Читайте також
    Харків Національна поліція України замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ