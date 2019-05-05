З ТЦ і готелю в Харкові евакуювали понад 1200 людей через «замінування»



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Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом

У Харкові через повідомлення про можливе замінування готелю на проспекті Гагаріна та приміщення торгового центру на Героїв Праці евакуювали 1267 осіб. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

«Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом», - йдеться в повідомленні поліції.

Інформація про «замінування» надійшла в поліцію 4 травня. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

У ході перевірки торгового центу фахівці вибухотехнічної служби оглянули 10 тис. кв. метрів приміщень і 1000 кв. метрів прилеглої території та евакуювали 1267 громадян. В готелі правоохоронці оглянули 3 тис. кв. метрів приміщень і 32 600 кв. метрів прилеглої території.