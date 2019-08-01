На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)
Пожежа на АЗС у с. Крюківщина
Фото: Андрій Коробкін, Facebook
Через пожежу знеструмлено частину с. Крюківщина
У четвер, 1 серпня, вранці у с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталася пожежа на автозаправці.
Про це повідомив місцевий житель Андрій Коробкін на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, водії, які проїжджали повз, врятували чоловіка, який спав у машині на заправці.
На місці працюють рятувальники і «швидка».
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Фото: Андрій Коробкін, Facebook
Нагадаємо, 1 липня на світанку у м. Ірпінь на території модульної АЗС (скраплений газ та дизельне пальне) сталася пожежа розподільчої колонки та запірної арматури ємності зі скрапленим газом.