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    Новини

    На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)

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    Пожежа на АЗС у с. Крюківщина - На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)
    Пожежа на АЗС у с. Крюківщина
    Фото: Андрій Коробкін, Facebook

    Через пожежу знеструмлено частину с. Крюківщина

    У четвер, 1 серпня, вранці у с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталася пожежа на автозаправці.

    Про це повідомив місцевий житель Андрій Коробкін на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, водії, які проїжджали повз, врятували чоловіка, який спав у машині на заправці.

    На місці працюють рятувальники і «швидка».

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    На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)
    На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)
    На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)
    На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)
    На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)
    На світанку під Києвом згоріла автозаправка (фото)
    Фото: Андрій Коробкін, Facebook

    Нагадаємо, 1 липня на світанку у м. Ірпінь на території модульної АЗС (скраплений газ та дизельне пальне) сталася пожежа розподільчої колонки та запірної арматури ємності зі скрапленим газом.

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