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    У пожежі на АЗС під Києвом постраждав чоловік: рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)

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    <div class="alt">Ліквідація пожежі на АЗС у Києво-Святошинському районі</div> - У пожежі на АЗС під Києвом постраждав чоловік: рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Ліквідація пожежі на АЗС у Києво-Святошинському районі
    Фото: ДСНС

    Вогнем знищено дві заправні колонки, будівлю охорони, ємності з дизпаливом

    Під час пожежі, що виникла сьогодні о 04:48 у с. Тарасівка Києво-Святошинського району на території модульної АЗС, постраждала людина, яку з опіками госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    О 06:03 підрозділами ДСНС пожежу на площі 150 кв. м було ліквідовано.

    Вогнем знищено 2 заправні колонки (бензин та скраплений газ), пластикову ємність з дизпаливом (об’ємом 10 куб. м), будівлю охорони (площею 6 куб. м), пошкоджено легковий автомобіль Audi А6. Було врятовано дві наземні ємності об’ємом по 20 куб. м (бензин та скраплений газ).

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    У пожежі на АЗС під Києвом постраждав чоловік: рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    У пожежі на АЗС під Києвом постраждав чоловік: рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    У пожежі на АЗС під Києвом постраждав чоловік: рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    У пожежі на АЗС під Києвом постраждав чоловік: рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)

    Раніше повідомлялося, що пожежа виникла на АЗС на виїзді з с. Крюківщина в с. Тарасівка.

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