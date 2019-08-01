У пожежі на АЗС під Києвом постраждав чоловік: рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)



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Ліквідація пожежі на АЗС у Києво-Святошинському районі Фото: ДСНС

Вогнем знищено дві заправні колонки, будівлю охорони, ємності з дизпаливом

Під час пожежі, що виникла сьогодні о 04:48 у с. Тарасівка Києво-Святошинського району на території модульної АЗС, постраждала людина, яку з опіками госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

О 06:03 підрозділами ДСНС пожежу на площі 150 кв. м було ліквідовано.

Вогнем знищено 2 заправні колонки (бензин та скраплений газ), пластикову ємність з дизпаливом (об’ємом 10 куб. м), будівлю охорони (площею 6 куб. м), пошкоджено легковий автомобіль Audi А6. Було врятовано дві наземні ємності об’ємом по 20 куб. м (бензин та скраплений газ).

До гасіння від ДСНС залучалось 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що пожежа виникла на АЗС на виїзді з с. Крюківщина в с. Тарасівка.