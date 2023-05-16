Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масштабна пожежа під Києвом: з’явилися кадри з висоти пташиного польоту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна пожежа під Києвом: з’явилися кадри з висоти пташиного польоту
Виникло загорання лісової підстилки на площі 15 га
фото: ДСНС

Ліквідація пожежі триває

Масштабну лісову пожежу на території Вишгородського району, що виникла 15 травня, було локалізовано того ж дня о 17:28. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Згідно з повідомленням рятувальників, 15 травня о 14:20 надійшла інформація про загорання лісової підстилки на території Клавдіївського лісництва, неподалік с. Нові Петрівці.

На місце події було направлено особовий склад 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород, 38-ї ДПРЧ смт Димер та 39-ї ДПРЧ с. Нові Петрівці.

Рятувальники встановили, що виникло загорання лісової підстилки на площі 15 га.

6 фото
На весь екран
фото: ДСНС

На гасіння пожежі залучено 75 чоловік та сім одиниць техніки.

«Пожежу локалізовано о 17:28 по всій площі. Ситуація контрольована», – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, протягом 16-18 травня у Києві та Київській області діятиме надзвичайний рівень небезпеки. Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі.

Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники ліс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

провінція Канади Альберта зіткнулася з масштабними лісовими пожежами
У Канаді спалахнула нова масштабна пожежа: деталі
14 травня, 07:41
Масштабна пожежа під Києвом, 15 травня
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (відео)
Вчора, 16:17
Оператор керує роботом за допомогою пульта з безпечної відстані
Пожежу після ракетної атаки на Тернопіль рятувальникам допоміг загасити робот
14 травня, 18:59

Новини

Масштабна пожежа під Києвом: з’явилися кадри з висоти пташиного польоту
Масштабна пожежа під Києвом: з’явилися кадри з висоти пташиного польоту
Глава столичної медицини: В Україні, і в Києві зокрема, надлишкова кількість медичних закладів
Глава столичної медицини: В Україні, і в Києві зокрема, надлишкова кількість медичних закладів
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
У Києві уламки ракети пошкодили будівлю та автівки (фото)
У Києві уламки ракети пошкодили будівлю та автівки (фото)
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
15K
У Києві чути вибухи
11K
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
9525
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
8375
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
6881
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту