Масштабна пожежа під Києвом: з’явилися кадри з висоти пташиного польоту

Ліквідація пожежі триває

Масштабну лісову пожежу на території Вишгородського району, що виникла 15 травня, було локалізовано того ж дня о 17:28. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

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Згідно з повідомленням рятувальників, 15 травня о 14:20 надійшла інформація про загорання лісової підстилки на території Клавдіївського лісництва, неподалік с. Нові Петрівці.

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На місце події було направлено особовий склад 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород, 38-ї ДПРЧ смт Димер та 39-ї ДПРЧ с. Нові Петрівці.

Рятувальники встановили, що виникло загорання лісової підстилки на площі 15 га.

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фото: ДСНС

На гасіння пожежі залучено 75 чоловік та сім одиниць техніки.

«Пожежу локалізовано о 17:28 по всій площі. Ситуація контрольована», – зазначили у ДСНС.

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Нагадаємо, протягом 16-18 травня у Києві та Київській області діятиме надзвичайний рівень небезпеки. Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі.