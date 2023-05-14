У Канаді спалахнула нова масштабна пожежа: деталі

Через спекотну та суху погоду канадська провінція Альберта продовжує стикатися з новими лісовими пожежами

Головна нафтовидобувна провінція Канади Альберта зіткнулася зі сплеском лісових пожеж, оскільки на заході Канади спекотна суха погода, а пожежі не дозволяють тисячам людей залишати свої домівки. Про це повідомляє Reuters.

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Влада заявила 13 травня, в суботу, що вже помітила збільшення пожежної активності. Мешканці, змушені евакуюватися на початку цього місяця.

По всій західній Канаді оголошено спеціальні попередження, і офіційні особи закликали бути пильними, оскільки прогнозована температура в деяких районах досягне 30° Цельсія, що на 10-15 градусів вище норми.

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«Небезпека лісових пожеж є надзвичайною в більшій частині провінції та продовжуватиме збільшуватися найближчими днями», – сказав на брифінгу в суботу представник Служби лісових пожеж Альберти Хосі Сент-Онге.

«Ми очікуємо, що лісові пожежі активізуються сьогодні. Фактично, це вже сталося», – додав він.

Станом на суботу в Альберті були 83 активні лісові пожежі, 21 з них не контролюються. Близько 16 500 людей були тимчасово евакуйовані.

Виробники нафти і газу закрили щонайменше 319 тис. барелів нафтового еквівалента на день, а це 3,7% національного видобутку.

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Нещодавнє похолодання та дощ допомогли пожежникам подолати деякі пожежі та відновити більшу частину виробництва енергії, але знову очікування підвищення температури у вихідні викликали занепокоєння.

«Ми залишаємося в надзвичайно нестабільній ситуації, і ризик нових лісових пожеж залишається значним у більшій частині провінції», – сказав Бре Хатчінсон з Агентства з управління надзвичайними ситуаціями Альберти.

Чиновники закликали всіх, хто хоче допомогти в боротьбі з пожежами, спершу зв’язатися з місцевою владою та співпрацювати з ними.

У п’ятницю представники міста Дрейтон-Веллі повідомили жителям у Facebook, що вони повинні розраховувати, що вони будуть поза домівками «принаймні ще тиждень».

Понад 300 пожежників прибули з Канади та Сполучених Штатів, ще 200 очікується з США.